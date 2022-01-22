Продолжается голосование за кандидатов в Студсовет Тюменской области. Фото - "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" в ВК.

Продолжается голосование за кандидатов в Студсовет Тюменской области. Тысяча учащихся уже проголосовала за своих фаворитов.

30 студентов из четырех городов Тюменской области участвуют в финале выборов в Студсовет региона. В январе они приняли участие в телевизионных дебатах. Последний этап, онлайн-голосование, стартовал 17 января и продлится до 23 января.

Отдать голос за своего кандидата могут все студенты юга Тюменской области любой формы обучения. Узнать больше информации об участниках, а также посмотреть дебаты можно на странице проекта moi-portal.ru, передает «Мегатюмень».