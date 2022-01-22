Ветераны ВОВ из Тюмени могут получить выплаты на ремонт жилья в 2022 году. Фото: Ольга Крыльцова

Ветераны и инвалиды ВОВ, а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей из Тюмени могут получить выплаты на ремонт жилья в 2022 году. Она составляет до 150 тысяч рублей.

– Эти средства предусмотрены на ремонт жилых помещений, в которых проживают получатели, а также на их обеспечение системами отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, – уточнили в департаменте городского хозяйства администрации Тюмени.

Отметим, что услуга носит заявительный характер. Заявление на включение в список получателей выплаты можно подать через сайт госуслуг, передает «Вслух.ру».