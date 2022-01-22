Тюменцы могут пройти осмотр в Центре амбулаторной урологии. Фото - ГАУЗ ТО "МКДЦ" в ВК.

Тюменцы могут пройти осмотр в Центре амбулаторной урологии на предмет воспалительных процессов в предстательной железе. Центр действует с июня 2021 года на базе Многопрофильного консультативно-диагностического центра.

– У нас есть все возможности для раннего выявления онкологически заболеваний мочевыделительной системы. Всего за время работы центра было выполнено 102 такие диагностические процедуры, которые помогли выявить 16 случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях, – сообщил врач-уролог Антон Клиот.

По его словам, чем старше мужчина, тем регулярнее должны быть посещения уролога. Обязательно нужно прийти на осмотр и консультацию, если в текущем году вы обращались за медицинской помощью по поводу нарушения мочеиспускания, страдали онкологическими заболеваниями мочеполовой системы.