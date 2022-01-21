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Происшествия21 января 2022 8:02

Под Ишимом хозяин пса, который напал на девочку, заявил, что страдания ребенка преувеличены

Владелец животного посчитал произошедшую ситуацию нелепой случайностью
Сергей Швецов
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Под Ишимом хозяин пса, который напал на девочку, заявил, что страдания ребенка преувеличены.

Под Ишимом хозяин пса, который напал на девочку, заявил, что страдания ребенка преувеличены.

Фото: Ольга Крыльцова

В Ишиме суд взыскал с хозяина немецкой овчарки, которая в селе Ершово 15 мая 2021 года покусала десятилетнюю девочку на детской площадке, 55 тысяч рублей. Ребенка тогда госпитализировали в больницу со множеством ран, кровоподтеков и ссадин на теле.

– По словам матери, дочь получила сильную психологическую травму. Хозяин пса просил суд отказать в иске. По его мнению, женщина слишком преувеличивает страдания ребенка. Якобы после больницы девочка, как обычно, гуляет на улице, катается на велосипеде и прыгает через скакалку. Владелец собаки посчитал произошедшую ситуацию нелепой случайностью, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В итоге он вину не признал и заявил, что ребенок получил укусы в результате неосторожности матери, которая должна была следить за дочерью.

Однако, как пояснили в ведомстве, по закону при выгуле домашнего животного необходимо исключать возможность свободного, неконтролируемого его передвижения. Если причинен моральный вред гражданину, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации вреда.