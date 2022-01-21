В Тюменской области могут развернуть до 2 тысяч коек для больных коронавирусом детей

В Тюменской области могут развернуть до 2 тысяч коек для детей, больных коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области могут развернуть до 2 тысяч коек для детей, больных коронавирусом, а всего – порядка 7 800. Об этом сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова.

По ее словам, ежесуточное количество исследований на ковид может быть увеличено до 14-15 тысяч. Кроме того, за счет приобретения дополнительного оборудования и привлечения частных клиник можно увеличить и количество КТ-исследований – до 2 500 в сутки.

– Сейчас тюменские моногоспитали используют при лечении пациентов с COVID-19 от 5 до 8 тонн кислорода каждые сутки. При развертывании максимального количества дополнительных коек этот показатель может увеличиться до 50 тонн. При этом в регионе обеспечено наличие постоянного суточного запаса кислорода не менее 400 тонн, – сообщила Логинова.

Кроме того, по информации депздрава, создан запас лекарств для лечения пациентов с COVID-19, достаточный для двух с половиной – трех месяцев работы.

И, наконец, для работы могут быть дополнительно привлечены до 3 тысяч студентов и 100 преподавателей медицинского университета и медколледжей.