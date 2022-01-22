Погода на 22 января 2022 года в Тюмени: днем минус 11 градусов

В Тюмени днем минус 11 градусов. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 22 января, день в Тюмени будет облачным – утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 16-17 градусов, днем ожидается минус 11. Вечером столбики термометров покажут 15-16 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2 – 3 метров в секунду.

В этот день почитается память мученика Полиевкта. В народе про этот период января говорили так: «Растет день в январе - растет и холод», что указывало на приближение месяца февраля, который считался самым холодным месяцем зимы.

Наблюдали наши предки в этот день за домашним скотом: если домашний скот, выпущенный во двор, будет стремиться вернуться в хлев - быть вскоре снегу и холоду.