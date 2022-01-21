Сбербанк побил рекорды по выдаче ипотеки и сохранил ставки на прежнем уровне. Фото - Сбер.

Западно-Сибирское отделение Сбербанка за 2021 год выдало ипотечных кредитов на сумму более 52 млрд рублей – это в полтора раза больше, чем в 2020 году. С помощью заёмных средств банка свои жилищные условия улучшили свыше 20 тысяч семей Тюменской области. Половина из них подали заявку на ипотеку через интернет с помощью сервиса ДомКлик.

На приобретение готового жилья банк выдал порядка 12 тысяч кредитов на сумму более 30 млрд рублей. На приобретение строящегося – около 5 тысяч кредитов объемом свыше 15 млрд рублей. Более 7 млрд рублей банк предоставил на приобретение загородной недвижимости, земельных участков и гаражей, а также на строительство частных домов.

Порядка 75% всех ипотечных сделок прошло с использованием сервиса электронной регистрации. Это позволило покупателям недвижимости оформить право собственности без посещения Росреестра или МФЦ. Около 90% заёмщиков использовали сервис безопасных расчетов. Он обеспечивает безналичные взаиморасчёты за объект недвижимости между покупателем и продавцом без дополнительных посещений банка.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– В 2021 году рынок недвижимости в Тюменской области продемонстрировал уверенный рост. Основными драйверами повышенного спроса на ипотеку стали сохранение комфортных ставок и действие государственных программ. После увеличения Центробанком ключевой ставки 17 декабря сразу на один процентный пункт Сбер сохранил свои ставки по ипотеке на прежнем уровне. Однако предпосылки к дальнейшему росту сохраняются, поэтому рекомендуем клиентам, которые планируют приобретать недвижимость в ипотеку, подать заявку на кредит в ближайшее время. Это позволит зафиксировать одобренную ставку на целых 90 дней.

Подать заявку на ипотеку можно на сайте или мобильном приложении ДомКлик, а также в ближайшем офисе по обслуживанию клиентов. При положительном решении банка у клиента есть 90 дней, чтобы найти жилье и предоставить справки менеджеру Сбербанка.

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