В Тюмени за два дня на зебрах сбили трех пешеходов. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени за два дня на зебрах сбили трех пешеходов. ГИБДД рекомендует водителям быть внимательнее.

Одно из ДТП произошло сегодня, 20 января, на нерегулируемом пешеходном переходе в проезде Ткацкий. Здесь 43-летнюю горожанку сбил «Шевроле», она получила травму.

Вчера вечером на улице Толстого водитель «Киа» не пропустил на переходе 42-летнюю женщину – у нее повреждения плеча и колена. Различные травмы получил и 64-летний тюменец, который переходил дорогу на улице Герцена в районе перекрестка с Первомайской вне пешеходного перехода. Его сбила «Лада».

Еще один дорожный инцидент произошел на улице Полонского в Тобольске. Здесь на зебре «Шевроле» наехал на 20-летнюю девушку, у нее ушиб. А в селе Нижняя Тавда автомобиль «Заз Шанс» сбил 17-летнюю девушку, у нее также ушибы.

ГИБДД обещает усилить контроль за соблюдением водителями правил проезда пешеходных переходов.