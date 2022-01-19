Эксперт из Чувашии рассказал, какие меры могут повысить статус Тюменской области

Член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе рассказал, какие меры могут повысить статус Тюменской области.

– 20 миллиардов рублей, заложенных на реализацию социальных государственных программ, повысят статус региона и уважение среди жителей. Новые школы, садики, медицинские учреждения повышают качество жизни гражданского общества, – заявил Комахидзе на онлайн-площадке «Экспертного клуба России».

Отметим, что в результате реализации областной госпрограммы в сфере социальной политики доля жителей с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума должна уменьшиться с 13,2% в 2021 году до 11,1% к 2025 году.

На финансовую поддержку семей при рождении детей в рамках национального проекта «Демография» в период 2022 – 2025 гг. предусмотрены расходы в размере от 3,9 до 4,5 млрд рублей в год. Ежегодные затраты на социальную поддержку людей старшего поколения составят около 440 млн рублей.