Коронавирус в Тюмени, последние новости на 19 января 2022 года: заболели еще 363 человека

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 января 2022 года увеличилось на 363. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 января 2022 года увеличилось на 363. Всего с начала пандемии ковид подхватили 94 479 человек.

За последние сутки в России выявлено 33 899 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 698 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 920 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 899 411 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 323 376 летальных исходов, выздоровели 9 925 855 человек.