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Здоровье19 января 2022 9:29

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 19 января 2022 года: заболели еще 363 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 января 2022 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 января 2022 года увеличилось на 363.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 января 2022 года увеличилось на 363.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 19 января 2022 года увеличилось на 363. Всего с начала пандемии ковид подхватили 94 479 человек.

За последние сутки в России выявлено 33 899 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 698 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 920 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 899 411 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 323 376 летальных исходов, выздоровели 9 925 855 человек.