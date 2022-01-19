На трассе между Тюменью и Ханты-Мансийском задержали пьяного водителя с 10-летней дочерью

На трассе между Тюменью и Ханты-Мансийском задержали пьяного водителя с 10-летенй дочерью Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Сотрудники уватской ГИБДД задержали недобросовестного отца, который перевозил свою 10-летнюю дочь находясь в сильном опьянении. Как сообщили в районной Госавтоинспекции, мужчина (житель Югры) находился за рулем «Нивы» и ехал в Башкирию. Остановили автомобиль на 370-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск.

– Медицинское освидетельствование показало, что в крови северянина было 0,67 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. До этой остановки мужчина проехал за рулем, в том числе по федеральной трассе, более трехсот километров. Водитель пояснил, что накануне отмечал дома отпуск, а утром выехал в дальнюю поездку, – уточнили в ведомстве.

В итоге автомобиль эвакуировали на спецстоянку, а на водителя составили административный материал. Затем его и девочку сотрудники ГИБДД разместили в ближайшей гостинице.