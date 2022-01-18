Тюменские школы и детсады оснащены современным интерактивным оборудованием Фото: Общественная организация "Экспертные клубы"

Тюменские школы и детсады оснащены современным интерактивным оборудованием, которое нужно использовать. Тюменская региональная госпрограмма «Развитие образования и науки» предусматривает широкое понимание создания новой и модернизации уже имеющейся образовательной инфраструктуры. Это подчеркнула ректор ТОГИРРО, народный учитель РФ, доктор социологических наук, заслуженный общественный деятель Тюменской области Ольга Ройтблат.

– Водопровод, центральное отопление, канализация – сегодня их наличие рассматривается, как говорят, по умолчанию. Прекрасно, что через пару лет в Тюменской области эта тема для сельских образовательных учреждений будет закрыта, – сказала она, выступая на онлайн-площадке «Экспертного клуба России».

По её мнению, бывает так, что в школах, оснащенных современным интерактивным оборудованием, учителя не применяют его на практике. Кто-то привык работать по старинке, кто-то не знает, как именно использовать мультимедиа в процессе обучения. Группа IT-компаний «Арсенал+» совместно с ТОГИРРО решили исправить эту ситуацию и провели для тюменских педагогов обучение, которое помогло им овладеть информационно- коммуникационными технологиями.

По данным областного департамента образования и науки Тюменской области, к 2024 году все здания сельских школ в регионе будут полностью благоустроены.

– Образование – одна из самых важных для людей государственных задач. Основная цель соответствующей региональной госпрограммы – создание новой и модернизация уже имеющейся образовательной инфраструктуры. Новое качество образования для юных тюменцев – одна из самых весомых гарантий благополучного будущего региона и всех его жителей, – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

С 2022 по 2025 годы в рамках региональной госпрограммы «Развитие образования и науки» на бесплатное дошкольное образование будут ежегодно выделять около 4,8 млрд рублей, на общее среднее образование – около 16 млрд рублей, на дополнительное образование детей – почти 44 млн рублей.