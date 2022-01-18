В Тюмени «мерс» ездил с «разрешением на тонировку» на лобовом стекле. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени водитель «Мерседеса» ездил с пропуском «на тонировку» на лобовом стекле. Однако, попавшись автоинспекторам, мужчине все же пришлось снять пленку.

– Водитель привлечен к административной ответственности за светопропукаемость стекол не по ГОСТ. Нарушение он устранил на месте, сняв темную пленку. Бравировать пропуском перед автоинспекторами не стал, потихоньку убрав его с лобового стекла, – отметили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Кстати, за два последних года за двумя водителями, управляющими «Мерседесом» (это мужчина и женщина), числится 34 нарушения правил дорожного движения, 27 штрафов не оплачены. Информация по ним направлена в службу судебных приставов.

Отметим также, что в прошлом году сотрудники ГИБДД 5 раз привлекали водителя «немца» к административной ответственности за незаконную тонировку.