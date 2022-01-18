В общаге тюменского вуза выявили очаг коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области выявлены три очага коронавируса. Все они находятся на контроле управления Роспотребнадзора по региону.

– К действующему очагу в АНО «РЦСППХ Натальи Устюжаниной «Поколение» добавились очаги в общежитии Тюменского государственного медицинского университета и в областной клинической психиатрической больнице, – сообщили в ведомстве.

Отметим, что в общежитии вуза заболели сразу 12 студентов, контактных – 19 человек. А вот в психиатрической больнице COVID-19 подтвержден у 24 человек (это 21 пациент и 3 сотрудника), контактных – 55 человек.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 января 2022 года увеличилось на 365. Всего с начала пандемии ковид подхватили 93 759 человек.

За последние сутки в России выявлено 30 726 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 16,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 670 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 756 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 834 260 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 321 990 летальных исходов, выздоровели 9 878 371 человек.