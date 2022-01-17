В Ишиме после убийства мужчины задержали его 20-летнюю дочь. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области завершается расследование уголовного дела в отношении 20-летней жительницы Ишима, которую обвиняю в убийстве. ЧП произошло ранним утром 10 ноября 2021 года в частном доме на улице Герцена.

В ходе ссоры, возникшей во время совместного распития спиртных напитков, дочь нанесла 52-летнему отцу не менее четырех ударов ножом по телу. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

– По подозрению в совершении указанного преступления задержана дочь убитого. Ей предъявлено обвинение, она заключена под стражу. Обвиняемая свою причастность признала в полном объёме, дала подробные показания, – сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

В настоящее время сотрудники ведомства собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело скоро направят в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, потом передадут в суд для рассмотрения по существу.