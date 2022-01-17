Валентина Худякова: «В Тюменской области уделяется особое внимание созданию комфортных условий образовательного процесса»

Председатель Тюменской межрегиональной организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации Валентина Худякова заявила, что в Тюменской области уделяется особое внимание созданию комфортных условий образовательного процесса. Она надеется, что удовлетворенность родительской общественности со временем будет лишь расти.

– Региональная госпрограмма «Развитие образования и науки» предусматривает улучшение уже созданных условий, – отметила Худякова в своем выступлении на онлайн-площадке «Экспертного клуба России».

Отметим, что с 2022 по 2025 годы в рамках региональной госпрограммы «Развитие образования и науки» на бесплатное дошкольное образование будет ежегодно выделяться в среднем около 4,8 млрд рублей, на общее среднее образование – около 16 млрд рублей, на дополнительное образование детей – почти 44 млн рублей.