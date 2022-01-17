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Происшествия17 января 2022 4:40

Югорский рецидивист жестоко избил тюменца в Антипино

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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Югорский рецидивист жестоко избил тюменца в Антипино.

Югорский рецидивист жестоко избил тюменца в Антипино.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 3 Тюмени из больницы поступила информация о доставленном скорой помощью гражданине с телесными повреждениями. Врачи диагностировали у 26-летнего пострадавшего травмы головы и перелом скуловой кости.

Сотрудники уголовного розыска установили, что около пяти часов утра в поселке Антипино во дворе многоэтажного дома на улице Беловежской между потерпевшим и неизвестным гражданином возникла ссора. Оппонент нанес пострадавшему несколько ударов рукой по лицу и скрылся.

– Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый безработный 27-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 8 лет. Фигурант находится под арестом. Расследование продолжается.