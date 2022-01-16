Ветеринар из Тюмени объяснил, зачем стричь питомцу когти Фото: Мария Толстихина

Зачем подстригать когти питомцу и почему это не всегда нужно – об этом «Тюменская область сегодня» разузнала у тюменского ветеринара Ирины Кокшаровой. Делов том, что стрижка когтей собакам необходима, так как когда они становятся очень длинными питомцам просто больно и неудобно ходить.

– Для городских собак стрижка когтей в летнее время проводится реже – хвостатые питомцы стачивают коготки об асфальт во время прогулок. А вот зимой выпадает мягкий снег, а некоторые псы еще и носят тапочки, поэтому процедуру стоит проводить чаще, – советует специалист.

Кошкам на самовыгуле стричь когти ни в коем случае нельзя – это их оружие и способ защиты. Без них они не смогут сбежать, запрыгнуть на забор или залезть на дерево. Домашним представителям семейства кошачьих проводить процедуру можно, если вы хотите защитить любимый диван от когтистых лап.