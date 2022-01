Погода в Тюмени на 16 января 2022 года: ожидается снег

Погода в Тюмени на 16 ноября 2022 года: ожидается снег Фото: Мария Толстихина

Облачно, ночью небольшой, днём небольшой, местами умеренный снег, метель, ветер южный, юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с, температура ночью -12,-17, днём резкое потепление, температура -1,-6.

