Тюменцам покажут «Перформансы для одного»

Фото: МТЦ "Космос" Фото: социальные сети

В Театральном центре «Космос» пройдут «Перформансы для одного» 18 и 23 января в 19:00. Показ будет индивидуальным для каждого зрителя. Возрастное ограничение 18+.

Во всех постановках используются цифровые технологии, но они отличаются друг от друга, у них разные идеи и авторы. Каждый сеанс предполагает 4 перформанса от тюменских режисеров: «Мадина» Мадины Саткеевой, «Дом внутри меня» Анастасии Кохан, «Важные истории» Веры Дар и «Нейросказки» от Екатерины Пуховой, Наталии Суворовой, Даши Охременко, Насти Демакиной и Александра Кочкина.

— На перформансе «Нейросказки» зритель не просто слушает — его перемещают по залу, чтобы создать медитативную атмосферу. Он будто бы расслабленно идет по этой сказке. Участники перформанса рассказывали, что он натолкнул на размышления о своих личных историях, и им это понравилось, — поделился Александр Кочкин из команды создателей «Нейросказок».