Культурный центр Ишима проверили на нарушения

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События для разных возрастов и интересов наполнили афишу центра культурного развития в Ишиме. Случилось это сразу же после открытия учреждения – в сентябре 2021 года. Об этом подробнее рассказало издание «Тюменская область сегодня».

На главной сцене проходят концертные программы в честь главных государственных праздников, открытые уроки творческих студий, гастроли столичных артистов, показы спектаклей и фильмов для семейного просмотра.

По результату анализа мероприятий, проведенных специалистами департамента во дворце культуры, с момента открытия фактов нецелового использования помещения ими выявлено не было.

– Выставки-ярмарки одежды и прочих товаров в зданиях подразделений МАУК «Объединение Ишимский городской культурный центр» прекращены в марте 2020 года. Вопрос о дальнейшем использовании пространства центра культурного развития останется на контроле регионального департамента культуры, – заключила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.