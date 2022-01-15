Тело убитого в июне 34-летнего мужчины нашли в овраге, засыпанном песком Фото: Татьяна Коркина

Следователи продолжают расследовать уголовное дело по факту убийства 34-летнего жителя Ялуторовска, которого родственники в последний раз видели 21 июня 2021 года. Несмотря на то, что поиски велись всю вторую половину 2021 года, добиться результатов не удалось. Тем не менее, в 2022 году следователям-криминалистам удалось раскрыть преступление и найти причастного к убийству. Им оказался 23-летний знакомый потерпевшего.

Следствие выяснило, что ночью 22 июня 2021 обвиняемый и потерпевший распивали спиртное в квартире дома по ул. Тюменской в Ялуторовске. Во время застолья приятели поругались, и тогда злоумышленник нанес потерпевшему 18 ударов кулаками по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть следы, обвиняемый вывез тело приятеля недалеко от города, сбросил его в овраг и засыпал песком. Свою вину обвиняемый признал полностью.

Во время проверки показаний на месте мужчина рассказал, как расправился с приятелем. В указанном месте были обнаружены человеческие останки. Преступника заключили под стражу, назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая экспертизы.