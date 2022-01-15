Жители Тюменской области в 2021 году провели на больничном 5 миллионов дней Фото: Татьяна Коркина

Абсолютно все медучреждения Тюменской области, у которых есть лицензии по экспертизе временной нетрудоспособности, с 1 января 2022 перешли на электронные больничные листы. Исключения – поликлиника ФСБ, где будут выдавать бумажные больничные, ведь её пациентами являются люди, информация о которых является государственной тайной.

Как сообщает «Тюменская линия», в 2020 году в Тюменской области выдали 650 тысяч больничных. 75% из них (а это 487 тысяч больничных) – в электронном виде. Доля электронных больничных в 2021 году составила 92%. А всего в 2021 году было выдано 700 тысяч больничных, из них 646 тысяч электронных. В сумме на больничном жители Тюменской области провели более 5 млн дней.