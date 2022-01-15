Тюменским бизнесменам рассказали, как повысить ценность производимого продукта Фото: Татьяна Коркина

Лекция для состоявшихся и начинающих предпринимателей, посвященная проектированию и изучению клиентского опыта, прошла в Тюмени. Как рассказала автор встречи, бизнес-тренер, консультант по инновациям и стратегическому планированию Наталья Болотова, тема «пути клиента» необходима, чтобы повысить ценность производимого продукта.

По её словам, дизайн-мышление начинает активно входить в жизнь технологией, которая применяется для развития и стартапов, и действующего бизнеса.

- Сегодня существует много методов, которые идут с понимания пользователя, с проектирования тех продуктов и услуг, которые реально нужны людям. И с другой стороны это позволяет компаниям экономить собственные ресурсы и создавать именно нужные продукты, – отметила спикер в начале лекции, - рассказала Наталья Болотова изданию «Тюменская область сегодня».

Она отметила, что будущее организаций опирается на три момента: видение в стиле «снаружи внутрь», развитие эмпатии и визуализация перспектив для изменения услуги, чтобы она отвечала запросам клиентов.