Тюменским инвалидам с ампутациями стопы, голени и бедра полагается компенсация по ОСАГО Фото: Татьяна Коркина

Компенсации по ОСАГО в размере 50% от её стоимости до окончания срока инвалидности от Пенсионного фонда РФ могут получить инвалиды с ограничениями к передвижению I и III степени. И таких людей у на – более 3 тысяч. На компенсацию могут также претендовать инвалиды с ампутациями стопы, голени или бедра.

По словам руководителя-главного эксперта Главного бюро МСЭ по Тюменской области Надежды Ольковой, у большинства инвалидов, потерявших возможность передвигаться, проблемы произошли после травм, ампутаций конечностей и заболеваний нервной и костно-мышечной систем, заболеваний органов дыхания и ишемической болезни сердца.

- Посмотреть есть ли право на данную льготу можно в Индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА) в пункте «Заключение о наличии медицинских показаний для приобретения инвалидом транспортного средства за счет собственных средств либо средств других лиц или организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, - рассказала Надежда Олькова.

Если в пункте стоит слово «Да», то ПФР предоставит компенсацию по ОСАГО, а если «нет», то вы получите отказ.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Дополнительную информацию по вопросам получения компенсации можно узнать в отделении Пенсионного фонда РФ по Тюменской области по телефону 8 800-600-01-82.