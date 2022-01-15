Строганину, мед и ягоды можно будет купить на ярмарке продукции северян в Увате Фото: Татьяна Коркина

На площади Дома культура Увата 19 февраля 2022 впервые состоится ярмарка продукции коренных малочисленных народов севера «Богатства Уватской тайги». Как сообщает «Тюменская линия», раньше её организовывали на Усть-Тегусском месторождении.

Все желающие смогут купить строганину, копченую и свежемороженую рыбу, мед, орехи и ягоды, национальную одежду и обувь, изделия из пушнины, изделия декоративно-прикладного творчества и многое другое.

Здесь же пройдет выставка картин Евгении Лагутиной из поселка Демьянка, будет развернута полевая кухня. Гостей ярмарки ждут состязания, концерт и несколько мастер-классов.