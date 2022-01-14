В Тюмени сосед сдал подростка, который купил машину и ездил без прав. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени автоинспекторы задержали 16-летнего водителя на «Ладе». Оказалось, что подросток недавно купил себе машину и ремонтировал, а сел за руль, чтобы перегнать в гараж. Водительских прав у молодого человека, который в прошлом году окончил школу и нигде не работает, нет.

– Тревогу забил один из жителей дома – многодетный отец, который стал волноваться, что водитель без прав ездит по двору, где могут находиться дети. Сотрудники ГИБДД незамедлительно реагируют на подобные обращения и выражают признательность за активную жизненную позицию, – отметили в пресс-службе регионального ведомства.

В итоге любителя отечественных автомобилей привлекли к административной ответственности. Машину переместили на спецстоянку. Информация о нарушении ПДД подростком направлена в подразделение по делам несовершеннолетних, к ответственности могут привлечь и родителей нарушителя.

Ранее в селе Успенка Тюменского района ночью водитель такси обнаружил тело женщины на обочине дороги. Автомобилем, который сбил сельчанку, скорее всего, управлял 18-летний подросток, который не имеет права управления транспортом.