Коронавирус в Тюмени, последние новости на 14 января 2022 года: заболели еще 205 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 января 2022 года увеличилось на 205. Фото: Ольга Крыльцова

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 января 2022 года увеличилось на 205. Всего с начала пандемии ковид подхватили 92 824 человека.

За последние сутки в России выявлено 23 820 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 739 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 24 952 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 747 125 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 319 911 летальных исходов, выздоровели 9 809 300 человек.