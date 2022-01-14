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Здоровье14 января 2022 8:45

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 14 января 2022 года: заболели еще 205 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 14 января 2022 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 января 2022 года увеличилось на 205.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 января 2022 года увеличилось на 205.

Фото: Ольга Крыльцова

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 января 2022 года увеличилось на 205. Всего с начала пандемии ковид подхватили 92 824 человека.

За последние сутки в России выявлено 23 820 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 739 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 24 952 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 747 125 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 319 911 летальных исходов, выздоровели 9 809 300 человек.