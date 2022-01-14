В Тюмени на заводе в первый рабочий день погиб стажер

В Тюмени на заводе погиб стажер. Фото - git72.rostrud.gov.ru.

В Тюмени погиб подсобный рабочий на заводе ТДСК. Трагедия случилась 6 декабря 2021 года. С мужчиной провели первичный инструктаж и направили с двумя коллегами в производственный цех, где они красили железобетонные колонны. Двое работали на лесах, подсобный рабочий трудился внизу.

– Во время перемещения груза машинист мостового крана почувствовала толчок кабины и посторонний шум. Из кабины крановщица увидела лежащего на площадке металлической лестницы подсобного рабочего, – сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Тюменской области. Медработники организации оказали первую помощь пострадавшему и вызвали скорую. Он скончался в больнице.

В ходе расследования выяснилось, что трагедия случилась из-за неудовлетворительной организации производства работ. Так, начальник участка ремонтных работ должен был предупредить начальника цеха СМК о выполнении покрасочных работ металлической лестницы для подъема на мостовой кран.

Кроме того, работник, назначенный стажирующим, допустил отсутствие контроля за стажером. В настоящее время решается вопрос о привлечении виновых лиц к административной ответственности.