Сбер в Тюменской области создаёт новые рабочие места и финансирует важные для экономики проекты. Фото - Сбер.

Западно-Сибирское отделение Сбербанка за 2021 год уплатило 2,1 млрд налогов в бюджеты всех уровней. Это в 1,6 раза больше уплаченной суммы за 2020 год – 1,3 млрд рублей. Ожидается, что Сбербанк на территории Тюменской области без автономных округов войдет в десятку крупнейших налогоплательщиков региона.

Благодаря развитию экосистемы Сбера в Тюменской области были запущены сервисы таких дочерних компаний, как СберЛогистика, СберЕАптека, СберМаркет и Самокат. Благодаря этому в регионе появилось порядка 1 800 новых рабочих мест.

Объем финансирования жилищного строительства Западно-Сибирским отделением Сбербанка составил более 45 миллиардов рублей. За год девелоперам были одобрены кредиты для строительства 85 жилых комплексов, или 1,3 млн квадратных метров. Благодаря этому 27 тысяч семей будут обеспечены новыми квартирами.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Сбербанк остается одним из крупнейших финансовых партнеров в Тюменской области. Поддерживая масштабные инвестиционные и социально значимые проекты, Сбер содействует экономическому развитию как региона, так и страны в целом. Кредитный портфель юридических лиц в региональном отделении банка по итогам года превысил 100 миллиардов рублей. Все эти средства были направлены на развитие предприятий крупного, среднего и малого бизнеса Тюменской области.

С участием Сбера в Тюменской области были реализованы различные социальные проекты, а также велась активная работа по внедрению цифровых технологий с органами власти. Так, компания экосистемы Сбера «Самокат» в Тюмени начала доставлять продукты пенсионерам и людям с инвалидностью, которых обслуживает региональный геронтологический центр социальных технологий «Третий возраст». В рамках цифровизации региона Сбер осуществил несколько проектов: установил два «умных» остановочных комплекса в Тюмени, реализовал первый этап проекта «Умная школа» на базе среднего образовательного учреждения № 65, подключил биометрическую систему контроля доступа в одном из корпусов ТИУ и настроил многоканальную систему автоматического оповещения населения о допустимых мерах социальной поддержки.

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