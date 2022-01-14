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Происшествия14 января 2022 7:05

Тюменка, которую ударил по лицу любовник, хотела отлежаться, но пришлось вызвать скорую

Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении
Сергей Швецов
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Тюменка, которую ударил по лицу любовник, хотела отлежаться, но пришлось вызвать скорую.

Тюменка, которую ударил по лицу любовник, хотела отлежаться, но пришлось вызвать скорую.

Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило сообщение из больницы, что к ним за помощью обратилась 32-летняя местная жительница с травмой лица. Потерпевшая пояснила, что во время конфликта ее ударил приятель.

Стражи порядка задержали ранее неоднократно судимого безработного 34-летнего местного жителя. Выяснилось, что заявительница во время ночного конфликта на почве ревности была у него дома.

– Пьяный мужчина ударил возлюбленную по лицу. Изначально девушка планировала отлежаться несколько дней дома, но после обратилась в больницу за медицинской помощью, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении подозреваемого отделом дознания городского отдела полиции № 8 возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.