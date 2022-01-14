Тюменец взыскал с виновника ДТП, в котором погиб его отец, полмиллиона рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области суд вынес решение о взыскании с виновника смертельного ДТП 500 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда. Авария произошла вблизи села Червишево утром 30 июня 2021 года.

65-летний водитель Kia Sportage при обгоне пересек сплошную линию. Перестраиваясь на свою полосу, он задел впереди двигавшуюся «Ладу-Самару». В результате столкновения водитель отечественной легковушки погиб, а его сын получил тяжелую травму. В октябре водителю корейской иномарки вынесли обвинительный приговор.

– Пострадавший обратился в суд с иском к виновнику ДТП о возмещении морального вреда за смерть отца в ДТП. Дело рассмотрено с участием работника прокуратуры, – рассказали в ведомстве.

Дело было рассмотрено накануне. В итоге с ответчика в пользу истца взыскали полмиллиона рублей в счет возмещения морального вреда. Решение суда не вступило в законную силу.