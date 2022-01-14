«Фотографируй скорей!». Тюменка срочно родила красавца-сына

Тюменка срочно родила красавца-сына. Фото - Ирина Бердюгина, пресс-служба Станции скорой медицинской помощи.

В Тюменской области в 2021 году вне стационаров родилось 47 малышей. А уже в этом году две женщины стали мамами при помощи медиков скорой помощи.

Так, срочные роды у 38-летней тюменки начались 7 января, муж вызвал скорую. Женщина сначала засомневалась, как такие молодые специалисты примут роды. Однако после успокоилась – те держались спокойно и уверенно. Спустя 11 минус на свет появился мальчик весом 3 600 и ростом 52 сантиметра.

По словам медиков, которые принимали роды впервые, на свет появился такой хорошенький малыш, что его мама не удержалась и радостно крикнула своему мужу: «Фотографируй скорей, какой он красивый!».

После этого женщину и новорожденного отвезли в перинатальный центр. Вернувшись в машину скорой, оба медика ощутили легкую дрожь в теле.

– Было небольшое волнение – всё же это мой первый опыт. Но это никак не повлияло на мою уверенность в своих силах. С коллегой, фельдшером Никитой Пономаревым, полтора месяца работаем бок о бок, поэтому знаем друг друга уже хорошо и действуем быстро и слаженно, – рассказала молодой специалист скорой медицинской помощи Нина Шкурченко.