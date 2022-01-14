Более 90% тюменских школьников посещают спортивные кружки и секции. Фото - "Департамент по спорту и молод. политике Тюмени" в ВК.

Более 90% тюменских школьников посещают спортивные кружки и секции. Местный опыт даже учли в программе развития детско-юношеского спорта, которую подготовило правительство России.

По информации директора областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Евгения Хромина, сейчас на выбор учащихся предлагается 97 видов спорта. В школах региона в 2021 – 2022 учебном году реализуется 2,2 тысячи дополнительных программ физкультурно-оздоровительной направленности.

В 175 школах действуют спортивные клубы, в которых 97,2 тысячи детей и подростков занимаются 36 видами спорта. Больше всего юным тюменцам приглянулись секции волейбола, баскетбола, футбола, легкой атлетики, шахмат, лыжных гонок, а также настольного тенниса.

– Уверен, что разработанная с учетом тюменского опыта концепция развития детско-юношеского спорта в России позволит нашему региону еще более успешно модернизировать подготовку спортивного резерва, повышая качество и результативность этой важной работы, – заявил Евгений Хромин.