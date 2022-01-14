Расстрелянного тюменского священника причислили к лику святых. Фото - Тобольская Митрополия.

Тюменского священника Михаила Красноцветова причислили к лику святых. Его расстреляли в 1937 году.

По информации пресс-службы Тобольской митрополии, решение принято Священным Синодом Русской Православной Церкви на заседании по итогу рассмотрения ходатайства преосвященного митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия.

В итоге Синод постановил включить имя священника Михаила Красноцветова в поименный список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Его память совершать 12 октября, в день его кончины, его останки, в случае их обретения, считать святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание, а также писать новопрославленному святому иконы для поклонения.

СПРАВКА «КП»

Михаил Григорьевич Красноцветов родился в 1885 году в Калуге в семье диакона. В конце 1921 года принимает решение стать священнослужителем. 19 марта 1927 года его арестовали по обвинению «в агитации в направлении помощи международной буржуазии», но потом отпустили. 21 марта 1931 года последовал повторный арест по обвинению в контрреволюционной агитации, освободили в 1935-м. Арестован 5 июля 1937 года по обвинению в антисоветской пропаганде.

10 октября 1937 года на основании показаний свидетелей и обвиняемых священник Михаил Красноцветов был приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение спустя два дня. Был реабилитирован посмертно в 1957 году.