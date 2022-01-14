На улице Богдановича в Тюмени 14 января 2022 года отключат светофоры Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 14 января 2022 года, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Богдановича и Карнацевича, Артамонова и Гольцова, Суходольской и Богдановича, с 13.00 до 17.00 – на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Тульской, Тульской и Геологоразведчиков.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.