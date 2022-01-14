Тоболяк купил билет на самолет к работодателю, но это оказался мошенник. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тобольска обратился 49-летний мужчина, который пояснил, что при трудоустройстве столкнулся с мошенником. Заявитель объяснил, что нашел подходящую вакансию в крупной энергетической компании.

Связавшись с работодателем, он узнал об условиях работы, льготах и зарплате. Также мужчине пояснили, что ему необходимо приехать в офис, и отправили ссылку для оформления билета на самолет.

– Тоболяк, не заметив подвоха, купил билет стоимостью 13 тысяч рублей. Позже выяснится, что сайт оказался двойником подлинного. После оплаты билета мужчине вновь позвонил работодатель и объяснил, что уплаченные им деньги за билет якобы ушли на погашение его долгов и нужно доплатить, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Полицейские устанавливают личность злоумышленника и рекомендуют гражданам проявлять бдительность. Ни в коем случае не переходите по ссылкам, которые вам отправляют неизвестные люди.