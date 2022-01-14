Пожилая тюменка не дала себя обмануть лжеплемяннице: деньги вымогали мошенники

Пожилая тюменка не дала себя обмануть лже-племяннице: деньги вымогали мошенники.

В отдел полиции № 4 поступило сообщение от 70-летней жительницы Тюмени. Пенсионерка сообщила, что ей по телефону позвонила женщина, назвалась ее племянницей и взволнованным голосом рассказала, что переходила в неположенном месте дорогу и спровоцировала дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала другая женщина.

«Родственница» поведала, что ей необходимы 800 тысяч рублей для компенсации вреда здоровью потерпевшей, полученного по ее вине. Выслушав звонившую, 70-летняя жительница областного центра, сохраняя спокойствие, стала выяснять обстоятельства произошедшего, обращая внимание на некоторые несостыковки в рассказе якобы племянницы.

– Понимая, что рассудительная собеседница не поддается психологическому воздействию, звонившие прекратили разговор, положив трубку, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают личности злоумышленников.