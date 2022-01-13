«Выходных нет». В Тюмени снесли три секции долгостроя на Герцена

В Тюмени снесли три секции долгостроя на Герцена. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени снесли три секции долгостроя на улице Герцена, 50. Работы, которые начались 5 января, практически не останавливаются: в этом деле может помешать только сильный мороз.

Масштабный процесс по сносу происходит при участии людей и техники. К работам по разбору большого многоквартирного дома подключились мини-экскаваторы, которые трудятся на верхних этажах. Туда двух проворных помощников доставили подъёмным краном.

По словам заместителя генерального директора ООО «Техэнергоресурс» (компании-подрядчика) Ивана Соломенина, они планируют привезти на место разбора ещё две единицы малой техники, а также наладить систему видеонаблюдения.

– На сегодняшний день разобрано более трёх секций дома. Выходных у сноса нет: рабочие и техника ежедневно трудятся до 21 – 22 часов. Приостановить процесс могут лишь погодные условия, при которых опасно вести технические работы: при понижении температуры воздуха до 25 градусов, сильных ветрах и штормовых предупреждениях, – заявили в пресс-службе местной администрации.