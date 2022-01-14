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Общество14 января 2022 2:56

Погода на 14 января 2022 года в Тюмени: незначительное потепление

Пасмурно
Сергей Швецов
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В Тюмени незначительное потепление.

В Тюмени незначительное потепление.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 14 января, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 15 градусов, днем ожидается минус 16. Вечером столбики термометров покажут 15 – 14 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный, южный ветер со скоростью 3 – 7 метров в секунду.

14 января почитается память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Если на Василия с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью. Если будет много звезд на небе – будет много ягод летом. В прежние времена говорили: «Коли Васильев день в году веселый, то и год таков», «Старый год – к весне поворот». Если на Василия тепло и снег – лето будет теплым и дождливым.