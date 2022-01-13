Тюменца увезли на скорой от новогоднего стола на операционный из-за газировки

Тюменца увезли на скорой из новогоднего стола на операционный из-за газировки. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Врачи-хирурги нижнетавдиноской областной больницы № 15 провели операцию 42-летнему мужчине, которого поздно вечером 31 декабря 2021 года привезли прямо от новогоднего стола. У него были острые боли из-за газировки.

Дело в том, что пить ее пациенту было нельзя из-за непроходимости кишечника. Прежде он страдал от спаек в тонком кишечнике и, перенеся операцию еще в юношеском возрасте, забыл о запрете.

– В итоге в больнице нижнетавдинцу провели лапаротомию: разделили завернувшиеся узлом спайки и освободили тонкий кишечник прежде, чем начался некроз тканей, грозивший пациенту опасностью для жизни, – рассказали корреспонденту «КП-Тюмень» в департаменте здравоохранения региона.

Стоит отметить, что хирурги облбольницы № 15 дважды за праздники проводили экстренную резекцию аппендикса. Взрослая женщина и одиннадцатилетняя девочка поступили в приемное отделение с острыми болями в животе. Благодаря малоинвазивным эндоскопическим технологиям специалисты смогли провести операции с минимальным травматизмом и кровопотерей.