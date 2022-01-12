В Тюмени создадут современное пространство для семейного отдыха.

В Тюмени создадут современное пространство для семейного отдыха. Появится оно на улице Дзержинского рядом с «Домом Буркова».

– Двухэтажный кирпичный флигель во дворе усадьбы расскажет о творчестве сибирского сказочника Петра Ершова и станет местом притяжения горожан и туристов, – обещают в региональном отделении «Единой России».

По словам первого заместителя председателя облдумы Андрея Артюхова, «Дом Ершова. Территория сказок» должен быть интересен и детям, и взрослым. Эту идею поддержал глава города Руслан Кухарук и откликнулся на просьбу выделить историческое здание в центре Тюмени, в котором можно было бы разместить материалы, посвященные писателю.

Искусствовед Наталья Сезева считает, что главенствующее место в «Доме Ершова» должны занимать экспозиции с работами талантливых тюменских мастеров и юных художников.

А по информации директора Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексея Краева, будет задействована и территория общего внутреннего двора между «Домом Буркова» и флигелем. Там предусмотрено большое зеленое пространство, где дети смогут проводить время на воздухе, а летом будут проходить мероприятия и фестивали.