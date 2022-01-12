В Боровском завершается ремонт очистных сооружений. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В поселке Боровском завершается капитальный ремонт очистных канализационных сооружений. В аэротенках уже установлены новые насосы.

– Сооружения эксплуатируются с 2002 года, за столько лет от постоянного взаимодействия с агрессивной средой оборудование обветшало, – отметил технолог «Росводоканал Тюмень» Ярослав Смелов.

По информации компании, на КОС стоки проходят механическую и биологическую очистку, а также обеззараживание ультрафиолетом. На этапе механической очистки в приемном резервуаре удаляется крупный мусор, а в песколовках задерживаются мелкие минеральные примеси. В первичных отстойниках происходит отделение осадка.

На сегодняшний день в биореакторе установлены новые погружные мешалки, они создают оптимальные скорости движения стоков и повышают процесс денитрификации. Сейчас ведется замена блока тонкослойных модулей для очистки от мелких взвешенных примесей.

Отметим, что это только первый этап мероприятий по обеспечению качественной очистки стоков. В 2022 году начнутся работы над проектом по строительству канализационного коллектора Тюмень – Боровский.