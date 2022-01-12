Члены тюменской ОПГ нарубили сосен на 8 млн рублей. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

Прокуратура Нижнетавдинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти граждан. Злоумышленников, которые входили в состав ОПГ, обвиняют в незаконной рубке леса и сбыте древесины.

Житель Тюменского района, ранее судимый за незаконную рубку и перевозку в целях сбыта заготовленной древесины, создал в 2020 году организованную преступную группу для совершения аналогичных преступлений. В ее состав в разное время вошли 4 человека.

– Противоправную деятельность соучастников пресек сотрудник местного филиала «Тюменской авиабазы» 21 апреля 2021 года, – отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Размер ущерба, причиненный «черными лесорубами» департаменту лесного комплекса Тюменской области, составил более 7,8 млн рублей. Было вырублено 193 сосны в защитных и эксплуатационных лесах. Уголовное дело направлено в Нижнетавдинский районный суд для рассмотрения по существу.