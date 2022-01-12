Тюменец поджег квартиру из-за ссоры с родней, но не смог выйти. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В отдел полиции села Ярково обратилась местная жительница, которая сообщила, что сын не впускает её с дочерью домой и высказывает угрозу поджога квартиры. На место выехали участковый и следственно-оперативная группа.

К моменту прибытия стражи правопорядка обнаружили, что в квартире, указанной заявительницей, расположенной на втором этаже деревянного дома, начался пожар. Спасателей вызвали работники организации, расположенной на первом этаже здания.

– Сотрудники пожарной охраны эвакуировали через окно мужчину, который находился в задымлённом помещении, и потушили возгорание. Полицейские тем временем задержали гражданина и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что он злоупотребляет алкогольными напитками и официально не трудоустроен. На этой почве в день происшествия между родственниками произошёл конфликт, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Злоумышленник признался, что, оставшись дома один, решил сжечь жилище: взял зажигалку и поджёг занавеску в ванной, а также шторы в спальне сестры. Когда огонь распространился по квартире, мужчина хотел уйти, но не смог открыть дверь. Чтобы не задохнуться, он высунулся в форточку.

По данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.