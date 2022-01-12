В Тюменской области задержали пьяного подростка на ВАЗе, которого друзья из бани отправили за выпивкой. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Сладковском районе автоинспекторы остановили двух нетрезвых водителей. Два молодых человека оказались из одной компании, которая пила пиво в бане в деревне Усово.

– Пиво быстро закончилось, 18-летнего гонца на ВАЗ-2110 отправили за добавкой в соседнее село. По дороге молодого человека задержали инспекторы ДПС. Показания алкотестера у подростка, не имеющего водительского удостоверения, составили 0,41 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Друзья, которые так и не дождались ни пива, ни товарища, отправились на его поиски на автомобиле «Киа». Их тоже остановили. Оказалось, что 23-летний водитель тоже не имеет прав управления транспортом. Он отказался проходить освидетельствования на наличие алкоголя в организме.

На обоих молодых тюменцев составлены административные материалы, их доставили в отдел полиции, они ждут суда. В обоих случаях санкция статьи предусматривает административный арест до 15 суток либо штраф в размере 30 тысяч рублей.