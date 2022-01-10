В Тюмени 1 января 2022 года с полуночи до 14.00 родилось семь детей. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени 1 января 2022 года с полуночи до 14.00 родилось семь детей. Пять из них мальчики.

– Последним малышом 2021 года стал мальчик, он родился в 21.40 в перинатальном центре на улице Даудельной. 1 января здесь появились на свет четверо детишек, из них три мальчика и одна девочка, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Первым после полуночи тоже стал мальчик весом 3 420 граммов и ростом 53 сантиметра. Он увидел свет 00.03 во втором роддоме. В 2021 году последней здесь родилась девочка – в 19.20. Всего 1 января здесь на свет появились один мальчик и одна девочка.

В третьем роддоме последним родился мальчик. Это случилось в 13.05. Первым на свет в новом году появился тоже мальчик – в 8.55. Кстати, он стал единственным малышом в этом роддоме 1 января. Моноинфекционный госпиталь перинатального центра «закрыл» 2021-й девочкой, которая родилась в 16.25.

Отметим, что самыми популярными мужскими именами для новорожденных в 2021 году стали Артем, Александр, Михаил, Максим, Матвей, Дмитрий, Иван, Роман, Тимофей и Лев. Женскими – София, Анна, Ева, Виктория, Полина, Мария, Алиса, Дарья, Екатерина и Ксения