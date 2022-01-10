Прокуратура просит тюменцев не покупать дешевую водку. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Прокуратура просит тюменцев не покупать дешевую водку и проверять наличие федеральных специальных марок или акцизных марок с голограммой. Низкая цена указывает на сомнительное происхождение товара.

– Проверить марки можно с помощью мобильного приложения «Антиконтрафакт Алко». Если приобретать алкогольные напитки, то только в легальных организациях торговли, имеющих лицензию на право продажи алкоголя, – отметили в ведомстве.

Кстати, о нарушениях при реализации алкоголя можно сообщать по телефонам горячей линии прокуратуры области – 8 (3452) 27-04-55, 27-04-54. Специалисты проверят всю поступившую информацию. При наличии оснований они примут комплекс мер реагирования.

Напомним, что в январе 2022 года в торговых точках Тюмени сбывали контрафактный алкоголь в бутылках с этикеткой «Родники Сибири». Девять человек, употребившие его, скончались. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Горожан просят не употреблять и не приобретать продукцию с этикеткой «Родники Сибири», в составе которой установлен метиловый спирт и другой суррогатный алкоголь.