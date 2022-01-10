Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 января 2022 5:14

Прокуратура просит тюменцев не покупать дешевую водку

Низкая цена указывает на сомнительное происхождение товара
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Прокуратура просит тюменцев не покупать дешевую водку.

Прокуратура просит тюменцев не покупать дешевую водку.

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Прокуратура просит тюменцев не покупать дешевую водку и проверять наличие федеральных специальных марок или акцизных марок с голограммой. Низкая цена указывает на сомнительное происхождение товара.

– Проверить марки можно с помощью мобильного приложения «Антиконтрафакт Алко». Если приобретать алкогольные напитки, то только в легальных организациях торговли, имеющих лицензию на право продажи алкоголя, – отметили в ведомстве.

Кстати, о нарушениях при реализации алкоголя можно сообщать по телефонам горячей линии прокуратуры области – 8 (3452) 27-04-55, 27-04-54. Специалисты проверят всю поступившую информацию. При наличии оснований они примут комплекс мер реагирования.

Напомним, что в январе 2022 года в торговых точках Тюмени сбывали контрафактный алкоголь в бутылках с этикеткой «Родники Сибири». Девять человек, употребившие его, скончались. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Горожан просят не употреблять и не приобретать продукцию с этикеткой «Родники Сибири», в составе которой установлен метиловый спирт и другой суррогатный алкоголь.