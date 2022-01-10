Тюменец набрал кредитов от имени экс-возлюбленной, с которой расстался год назад. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции № 5 Тюмени обратилась 29-летняя женщина, заявив, что кто-то оформил на ее имя кредиты на общую сумму порядка 50 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили, что займы оформлялись по номеру телефона, зарегистрированному на потерпевшую. Заявительница рассказала полицейским, что данным номером пользовался ее бывший сожитель, с которым она рассталась более года назад.

Стражи порядка установили личность предполагаемого злоумышленника, которого доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств. Тюменец 1989 года рождения признался в совершенном преступлении. Он рассказал полицейским, что у него были паспортные данные экс-возлюбленной, которыми он и воспользовался при оформлении займов.

– Кредитные деньги финансовая организация зачислила на карту отчима подозреваемого, после чего злоумышленник перевел их на свой счет. Деньги мужчина потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении ранее не судимого тюменца дознавателем отдела дознания ОП № 5 возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.