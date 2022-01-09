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Общество9 января 2022 3:33

Прокурор Тюменской области велел выявить все точки, где производят некачественный алкоголь

Это связано с трагической гибелью девяти человек
Марина Прохорова
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Прокурор Тюменской области велел выявить все места, где производят некачественный алкоголь

Прокурор Тюменской области велел выявить все места, где производят некачественный алкоголь

Фото: Ольга Крыльцова

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил организовать проверки, которые помогут выявить незаконное производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Напоминаем, что данное решение принято в связи с трагической гибелью девяти человек, отравившихся «паленой» водкой. На данный момент следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ.

- Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил территориальным прокурорам провести проверки, направленные на выявление и пресечение незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и принять необходимые меры реагирования, - уточнили в профильном ведомстве.

Ход проверок и расследования уголовного дела взяты на личный контроль главного прокурора.